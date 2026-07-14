Волгоградские сумоисты завоевали два серебра на «Сумотори Кубани»

На Кубке России второе место завоевал Александр Стригуновский — результат, который подчёркивает высокий уровень подготовки волгоградской школы сумо. Не менее убедительно выступил Георгий Юзбашев: он стал серебряным призёром Всероссийского турнира и ещё раз доказал, что не случайно считается одним из лучших борцов в своей возрастной и весовой категории.