Из омского «Иртыша» ушли уже 20 футболистов

Что примечательно, Садыков до того два сезона был капитаном «речников». А совсем недавно клуб сообщил о прекращении работы главного тренера Владимира Щербака и его четырех помощников, Олега Боброва, Павла Поршнева, Владимира Лешонка и Олега Митарова.