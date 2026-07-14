Россиян предупредили о рисках при переводах денег с карты на карту

Отдельные риски возникают и в трудовых отношениях. Если работодатель перечисляет часть заработной платы не с расчетного счета организации, а со своего личного банковского счёта или карты, контролирующие органы могут расценить такую схему как попытку скрыть реальные выплаты работнику. В случае подтверждения того, что такие переводы фактически являются заработной платой, работодателю могут быть доначислены налог на доходы физических лиц, страховые взносы, пени и штрафы.