Калининградская область поднялась в кредитном рейтинге на новый уровень

«Уровень ruAA- отражает способность области эффективно исполнять финансовые обязательства, а также открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций на выгодных условиях, доступ к более дешевым заемным средствам, что в свою очередь дает расширение возможностей для реализации социальных и инфраструктурных проектов», — прокомментировали в областном минфине.