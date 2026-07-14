Малярия и брюшной тиф: чем рискуют заболеть татарстанцы в отпуске за границей?

92% авиарейсов прибывают в аэропорты РТ из эпидемиологически неблагополучных стран.
Пора летних отпусков в самом разгаре. Каждый день многие татарстанские туристы выбирают для отдыха страны с субтропическим и тропическим климатом, создающим благодатную почву для распространения инфекций.
«Нужно понимать, что 92% авиарейсов, которые прибывают в международные аэропорты Татарстана из-за рубежа, — это рейсы из эпидемиологически неблагополучных стран. Особые опасения вызывают Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, ОАЭ и Доминиканская Республика. Кроме того, мы говорим о странах Африки. Например, сегодня набирают популярность поездки в Танзанию», — рассказала «Татар-информу» руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.
Основная угроза в экзотических странах — комары. Они являются переносчиками инфекций, чаще всего лихорадок. Наибольшую опасность из них представляют:
- лихорадка денге;
- малярия;
- лихорадка чикунгунья;
- лихорадка Зика;
- лейшманиоз.
Кроме лихорадок в нашей стране фиксируют завозные случаи оспы обезьян. Заразиться ею можно при тесном физическом контакте с больным или носителем либо при непосредственном контакте с приматами. Также недавно в Таиланде российская туристка заразилась таким тяжелым заболеванием, как мелиоидоз. Выяснилось, что она посещала ферму слонов. Патоген, который вызывает эту болезнь, — это обычный микроорганизм прикорневого слоя растений. После обильных дождей, которые свойственны для того же Таиланда, микроорганизмы поднимаются из зараженной почвы. При несоблюдении правил личной гигиены можно легко заболеть.
В республике уже зафиксированы случаи завоза инфекций.
Среди жителей РТ случаев заражения оспой обезьян или мелиоидозом нет. Однако, по словам собеседницы «Татар-информа», в этом году у нас уже зарегистрировано 11 завозных случаев инфекционных заболеваний. Из них 7 случаев лихорадки денге (из Таиланда, Вьетнама, ОАЭ, Индонезии), 2 случая лейшманиоза (из Таджикистана, причем один из заболевших — ребенок 11 лет) и 2 случая тропической малярии — муж и жена заболели после поездки на Занзибар.
«Количество случаев [по годам] колеблется. Нет ожидаемого роста или снижения, поскольку это зависит от турпотоков, закрытия или открытия новых направлений. Можно сказать, что чаще всего туристы сталкиваются с лихорадкой денге. Мы ежегодно фиксируем от 10 до 30 таких случаев. Что касается других инфекций, то речь идет о единичных случаях», — сказала глава Роспотребнадзора по РТ.
А может ли завозной случай привести к эпидемии экзотического заболевания в нашем регионе?
«Нет, человек с перечисленными инфекциями не может стать источником массового заражения. Те же комары, которые переносят лихорадки, не живут в Татарстане и здесь не размножаются. Даже если обычный комар укусит заболевшего человека, а затем здорового, тот не заразится», — подчеркнула главный санитарный врач по РТ.
К слову, на летнем отдыхе можно заболеть и банальными гриппом и ОРВИ. Когда в нашей полосе сезон гриппа закончился, в южных теплых странах он гуляет вовсю. Так, сегодня подъем гриппа отмечается в Индонезии. Однако под видом гриппа может скрываться та же лихорадка денге. Их начальные стадии неотличимы, отмечает глава территориального Управления Роспотребнадзора.
В чужой стране сложно получить экстренную помощь в срок.
Марина Патяшина напомнила о мерах профилактики, которые позволят провести отпуск без последствий для здоровья:
1. Мойте руки при любой возможности либо постоянно обрабатывайте их антисептиком.
2. Избегайте контакта с дикими животными.
«Какими бы экзотическими они ни были, как бы они нас ни привлекали, помните, что это источник заболеваний. Туристам очень часто предлагают сфотографироваться с обезьянами. Им кажется, что это мило, но речь идет о диком животном, которое может укусить и поцарапать. В этом случае профилактика бешенства и вакцинация вам обеспечены. В чужой стране соблюсти сроки оказания экстренной помощи проблематично. Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем детей. Смотрите на животных, но не прикасайтесь к ним», — призвала руководитель Роспотребнадзора по Татарстану.
3. Не ходите босиком где-либо кроме пляжа.
4. Берегитесь комаров.
«Если вы выезжаете в леса, в джунгли, то, как бы жарко вам ни было, нужно носить закрытую одежду — брюки, рубашку с длинным рукавом. На одежду наносим репелленты, которые отпугивают комаров, не дают им возможность сесть и укусить вас. В отелях требуйте обязательное наличие москитных сеток и фумигаторы. И главное: избегайте поездок в места, где есть стоячая вода. Комаров там очень много», — пояснила Патяшина.
5. Пейте только бутилированную воду, ешьте только проверенную еду.
Старайтесь не покупать у дорог, в ларьках и на рынках еду, приготовленную местными жителями, даже если она выглядит аппетитно и необычно.
6. Избегайте контакта с человеком, у которого есть признаки ОРВИ.
Если вы летите в самолете рядом с таким человеком, не будет лишним надеть маску и попросить бортпроводников пересадить его.
«В некоторых странах вакцинация — обязательное условие для туристов».
«В нашей стране проводится вакцинация против кори, дифтерита и полиомиелита. Однако такая благополучная ситуация, как в России, связанная с достаточным количеством вакцины и привитых людей, есть не везде. Поэтому, отправляясь в любую страну, проверьте свой прививочный сертификат. Все ли прививки от обычных инфекций у вас есть, все ли ревакцинации проведены в срок», — подчеркнула главный санитарный врач республики.
Глава ведомства напомнила: если вы оформляете тур через туроператора, он обязан проинформировать вас об эпидобстановке в стране отдыха и о мерах профилактики. Если же вы организуете поездку сами, эта ответственность лежит на вас. Изучите соответствующие ресурсы. Кстати, актуальная и нужная информация есть на сайте Роспотребнадзора.
Если говорить об обязательных прививках при въезде в некоторые страны, то ряд стран Африки и Южной Америки ставят обязательным условием для туристов вакцинацию против желтой лихорадки. Гости Саудовской Аравии обязательно вакцинируются от менингококковой инфекции — это особенно актуально для паломников, совершающих хадж.
Остальные вакцины являются рекомендованными в зависимости от страны, куда вы едете, и конкретного места, которое хотите посетить.
Например, в Белоруссии, а именно в Беловежской пуще, фиксируется неблагоприятная ситуация по клещевому энцефалиту. Если вы едете в Белоруссию, скажем, за покупками, прививка вам вряд ли понадобится, а если собрались на природу, то сделать ее стоит. Также прививаться от энцефалита нужно, если вы едете на Дальний Восток России, Урал и Алтай.
Причем озадачиваться этим вопросом нужно заранее. Если вы планируете ехать на Урал этим летом, то привиться нужно было либо в конце прошлого, либо в начале этого года.
При посещении стран с низкой санитарной культурой стоит сделать прививки от вирусного гепатита А и брюшного тифа, добавила Марина Патяшина.
Медиков учат работать с инфекциями, которые могут быть завезены в Татарстан.
Роспотребнадзор ведет постоянную работу по мониторингу и выявлению завозных инфекций. В международных аэропортах Казань и Бегишево круглосуточно дежурят специалисты службы, ведущие санитарно-карантинный контроль. Специалист в фирменном бордовом пиджаке проверяет тепловизором всех прибывших из эндемичной страны.
«Если у человека повышена температура, немедленно разворачиваются противоэпидемические мероприятия. Такого человека выводят из толпы и ведут в медицинский пункт. Его осматривает врач, и в зависимости от анамнеза принимается тактика лечения», — объяснила глава ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора используют федеральную программу «Периметр», которая оценивает риски распространения инфекции в том регионе, откуда прибыло воздушное судно. Эта программа моментально обновляет данные в круглосуточном режиме. С их помощью специалист ведомства понимает, на что обратить внимание при тепловизионном контроле пассажиров.
Ежегодно Роспотребнадзор совместно с Минздравом РТ проводит обучение врачей первичного звена и инфекционистов. Медиков учат работать с инфекционными болезнями, которые могут быть завезены на территорию Татарстана. В рамках обучения проходят семинары от экспертов саратовского противочумного института «Микроб». Они читают лекции и рассказывают об актуальной эпидемиологической обстановке.
«Инкубационный период инфекций, о которых мы говорили, составляет до трех недель. То есть турист может спуститься с самолета в хорошем самочувствии, а через неделю поймет, что заболел. Главный симптом, который должен насторожить человека, который прибыл из поездки, — повышение температуры в течение 21 дня после возвращения. Остальные специфичные симптомы может определить только врач. При обращении за медицинской помощью нужно обязательно упомянуть о поездке. Зная это важнейшее обстоятельство, медик оценит риски заболеваний с учетом той страны и региона, где вы были, назначит исследования, вовремя поставит диагноз и назначит лечение», — заключила Марина Патяшина.