Малярия и брюшной тиф: чем рискуют заболеть татарстанцы в отпуске за границей?

«Какими бы экзотическими они ни были, как бы они нас ни привлекали, помните, что это источник заболеваний. Туристам очень часто предлагают сфотографироваться с обезьянами. Им кажется, что это мило, но речь идет о диком животном, которое может укусить и поцарапать. В этом случае профилактика бешенства и вакцинация вам обеспечены. В чужой стране соблюсти сроки оказания экстренной помощи проблематично. Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем детей. Смотрите на животных, но не прикасайтесь к ним», — призвала руководитель Роспотребнадзора по Татарстану.