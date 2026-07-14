С Байконура сегодня, 14 июля, стартует пилотируемый «Союз МС-29» с Петром Дубровым

«В основной экипаж 75-й длительной экспедиции вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Командиром корабля назначен Петр Дубров», — говорится в сообщении.
Дублирующий экипаж составляют космонавты Дмитрий Петелин, Константин Борисов и астронавт NASA Дениз Бернхем.
Для хабаровчанина Петра Дуброва предстоящая миссия станет второй в карьере. Во время своего первого полета он провел на орбите более 355 суток и четыре раза выходил в открытый космос.
Ранее ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. В настоящее время специалисты завершают предпусковые проверки всех бортовых систем.
Известно, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман прибыли 13 июля на Байконур.
Ожидается, что новая экспедиция проведет на борту Международной космической станции 261 сутки. В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе.
Ранее сообщалось, что 17 июля в ТОГУ студенты, преподаватели, абитуриенты и гости вуза смогут в прямом эфире пообщаться с экипажем Международной космической станции. Сеанс радиосвязи пройдет во время пролета МКС над Хабаровским краем. Участники смогут задать космонавтам вопросы о работе на орбите, современных космических технологиях, системах связи и о том, какие качества необходимы будущим инженерам.
Напомним, Пётр Дубров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 125-й космонавт России отправился в космос в 2021 году и провел на борту МКС 355 дней. Герой Российской Федерации. Почётный гражданин Хабаровска.