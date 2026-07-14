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Россияне могут получить пенсионные накопления умерших родственников

Родственники умершего человека могут получить его пенсионные накопления единовременной выплатой.

Родственники умершего человека могут получить его пенсионные накопления единовременной выплатой. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По его словам, если человек при жизни подавал заявление о распределении накоплений, деньги получат те, кого он указал в документе. Если такого заявления не было, претендовать на выплату могут ближайшие родственники. В первую очередь это дети, супруги, родители и усыновители. Во вторую очередь бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.

Если накопления хранились в Социальном фонде, заявление нужно подать туда в течение 6 месяцев со дня смерти родственника. Если деньги находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в этот фонд. Понадобятся паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, справка с места жительства и документы, подтверждающие родство и совместное проживание.

Депутат уточнил, что если пенсионер уже начал получать накопительную пенсию, право родственников на остаток зависит от выбранного формата выплат. При срочном варианте остаток могут отдать, при бессрочном нет.

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