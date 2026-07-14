Россияне могут получить пенсионные накопления умерших родственников

По его словам, если человек при жизни подавал заявление о распределении накоплений, деньги получат те, кого он указал в документе. Если такого заявления не было, претендовать на выплату могут ближайшие родственники. В первую очередь это дети, супруги, родители и усыновители. Во вторую очередь бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.