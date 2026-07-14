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Матери-героини в Ростовской области получили новые меры поддержки

Соцфонд назначил выплаты шести матерям-героиням в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Шесть матерей-героинь Дона получили новые выплаты от Соцфонда. Им назначили ежемесячную денежную выплату. Такая выплата устанавливается автоматически с даты присвоения звания. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Ростовской области.

Размер ЕДВ ежегодно индексируется с 1 февраля и в этом году составляет 76,5 тысячи рублей. Кроме того, с 1 января матерям-героиням, вышедшим на пенсию и не работающим, положено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 39 110,1 рубля. В настоящее время эту выплату в регионе получают две женщины.

Также с 1 января многодетным мамам засчитываются в стаж периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет с начислением пенсионных коэффициентов: 2,7 — за первого, 5,4 — за второго, 8,1 — за третьего и последующих детей.

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