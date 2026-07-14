Матери-героини в Ростовской области получили новые меры поддержки

Размер ЕДВ ежегодно индексируется с 1 февраля и в этом году составляет 76,5 тысячи рублей. Кроме того, с 1 января матерям-героиням, вышедшим на пенсию и не работающим, положено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 39 110,1 рубля. В настоящее время эту выплату в регионе получают две женщины.