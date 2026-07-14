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ВС РФ ночью нанесли групповые удары по военным объектам на территории Украины

Российские войска ночью нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Одесской области. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские войска ночью нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Одесской области. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В операции были задействованы высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате в столице Украины поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА.

— В порту Южный Одесской области также поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее Вооруженные силы России поразили дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области. В течение дня российская армия продолжала наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

Также Минобороны сообщило, что военнослужащие ВС РФ во время массированного удара возмездия поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point.

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