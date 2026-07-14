Казахстанский день поля 2026: что увидят гости крупнейшей агровыставки

В течение двух дней представители агробизнеса, фермеры, ученые и производители техники обсудят будущее сельского хозяйства, увидят новейшие технологии в работе и познакомятся с перспективными разработками казахстанской науки.
Местом проведения станет село Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области. За последние годы Jańa Dala / Green Day превратился в ключевую отраслевую площадку, где не только демонстрируют достижения агропромышленного комплекса, но и обсуждают практические решения для развития сельского хозяйства.
От переработки до брендов: главная тема первого дня.
Деловую программу откроет аграрный форум «Добавленная стоимость: путь от поля до прилавка». Участники обсудят вопросы, которые сегодня определяют конкурентоспособность отрасли: переработку сельскохозяйственной продукции, страхование урожая и развитие отечественных агропродовольственных брендов.
Особое внимание будет уделено тому, как увеличить стоимость продукции внутри страны и создать условия, при которых казахстанские производители смогут успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Новые сорта, научные разработки и технологии.
На выставке свои достижения представит «Национальный аграрный научно-образовательный центр» вместе с дочерними организациями.
Посетители смогут познакомиться с новыми сортами сельскохозяйственных культур, современными научными разработками и технологиями переработки сельхозпродукции, которые уже сегодня способны повысить эффективность отечественного аграрного производства.
Техника в работе и демонстрация сельскохозяйственных дронов.
Одной из самых зрелищных частей мероприятия традиционно станет демонстрация современной сельскохозяйственной техники непосредственно в полевых условиях.
На выставочных площадках покажут:
современные тракторы; посевные комплексы; опрыскиватели; оборудование для обработки почвы; сельскохозяйственные дроны.
Посетители смогут увидеть технику не на статичной экспозиции, а в процессе реальной работы, что позволит оценить ее возможности в условиях настоящего поля.
Лучшие породы племенного скота и открытые аукционы.
Отдельный блок программы посвящен животноводству.
Гостям представят племенной скот пород:
Ангус; Аулиекольская; Герефорд; Казахская белоголовая; Калмыцкая; Обрак.
В рамках выставки состоятся конкурсы и показы животных, после которых пройдут открытые аукционы по продаже племенных бычков.
Кроме того, специалисты со всей страны смогут принять участие в профессиональном конкурсе «Лучший техник-осеменатор», который объединит экспертов в сфере искусственного осеменения крупного рогатого скота.
Второй день посвятят органическому сельскому хозяйству.
17 июля программа продолжится международным форумом ORGANIC CENTRAL ASIA 2026, посвященным развитию органического производства в странах Центральной Азии.
Также состоится конференция по вопросам казахстанско-французского сотрудничества в сфере устойчивого сельского хозяйства, которая пройдет в рамках проекта FASEP.
Еще одной площадкой для посетителей станет выставка пчеловодства, где представят современные решения отрасли и продемонстрируют работу Апи-домика.
Площадка, где можно увидеть будущее сельского хозяйства.
Jańa Dala / Green Day давно перестал быть исключительно выставкой техники. Сегодня это площадка, где обсуждаются стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса, заключаются партнерские соглашения, демонстрируются научные достижения и технологии, которые в ближайшие годы могут изменить подходы к растениеводству и животноводству.
В этом году организаторы делают ставку сразу на несколько ключевых направлений — цифровизацию сельского хозяйства, развитие переработки, органическое производство и внедрение современных научных решений. Благодаря сочетанию деловой программы, практических демонстраций и отраслевых конкурсов мероприятие вновь станет одним из самых заметных событий аграрного календаря Казахстана.