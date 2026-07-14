Фестиваль «Поехали» в Комсомольск-на-Амуре объединит любителей уличной культуры

— Уличная культура и спорт — это уникальный язык самовыражения, на котором говорит современная молодежь. Фестиваль «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре соберет ребят, которые превращают движение и творчество в свой образ жизни. Нам важно поддерживать такие инициативы, давать молодым людям возможность заявлять о себе, обмениваться опытом и расти профессионально, — подчеркнула председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.