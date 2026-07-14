Фестиваль «Поехали» в Комсомольск-на-Амуре объединит любителей уличной культуры

В воскресенье, 19 июля, набережная Комсомольска-на-Амуре станет центром притяжения любителей уличной культуры и спорта. В Городе юности с 12:00 до 22:00 на экстрим-площадке развернется фестиваль «Поехали», программа которого охватит 11 современных направлений: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, стритбола, воркаут и другие активности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участниками соревнований и баттлов, организованных в рамках фестиваля, могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Любители и профи продемонстрируют свои навыки в трюковых заездах, силовых воркаутах, танцевальных баттлах, диджей-сетах, турнирах по уличному баскетболу и футбольному фристайлу.
Кульминацией мероприятия станет открытие масштабного арт-объекта: в течение всего дня граффити-райтеры будут работать над оформлением стены, прилегающей к Дому молодежи. Для зрителей на площадках фестиваля пройдут выступления и мастер-классы.
— Уличная культура и спорт — это уникальный язык самовыражения, на котором говорит современная молодежь. Фестиваль «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре соберет ребят, которые превращают движение и творчество в свой образ жизни. Нам важно поддерживать такие инициативы, давать молодым людям возможность заявлять о себе, обмениваться опытом и расти профессионально, — подчеркнула председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.
У желающих принять участие в соревнованиях и продемонстрировать свои навыки еще есть время на подачу заявления — его следует направить до 17 июля включительно по ссылке.
Напомним, что 25 июля на набережной Комсомольска-на-Амуре впервые состоится международный фестиваль боди-арта «Таежная столица», в рамках которого мастера покажут свои навыки художественной росписи по телу.