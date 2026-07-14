«Здесь можно снимать дальневосточный нуар»: поэт Александр Куликов — о будущем Миллионки

«Опубликованные эскизы мне резко не нравятся. Я бы изменил не форму, а содержание. Конечно, я понимаю проблемы, которые стоят перед городом. Это проблемы любого старого строения — разрушенные коммуникации, фасады, требующие ремонта, инженерные сети. Все это нужно восстанавливать. Но если мы хотим сохранить Миллионку, то должны думать не только о ремонте, но и о том, что там будет дальше. Сохранить её лицо и дать ей новую жизнь — вот что действительно важно», — считает Александр Куликов.