«Здесь можно снимать дальневосточный нуар»: поэт Александр Куликов — о будущем Миллионки

Публикация эскизов реконструкции Миллионки, подготовленных в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), вызвала волну критики со стороны жителей, историков, экскурсоводов и представителей культурного сообщества Владивостока. Одним из тех, кто высказался о будущем исторического квартала, стал известный в Приморье поэт и журналист Александр Куликов. По его мнению, Миллионку нужно не перестраивать, а бережно реконструировать, сохранив ее исторический облик и наполнив пространство новой культурной жизнью. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
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По мнению Александра Куликова, Миллионка стала одной из важных частей культурной памяти Владивостока. При этом, отмечает поэт, идея бережного обновления территории обсуждалась в культурной среде и раньше.
Так, основатель театра авторской песни «Перекрёсток», поэт и музыкант Сергей Рыбалка в свое время предлагал провести конкурс проектов, участники которого должны были сохранить историческое лицо Миллионки, наполнив пространство новым содержанием.
«Опубликованные эскизы мне резко не нравятся. Я бы изменил не форму, а содержание. Конечно, я понимаю проблемы, которые стоят перед городом. Это проблемы любого старого строения — разрушенные коммуникации, фасады, требующие ремонта, инженерные сети. Все это нужно восстанавливать. Но если мы хотим сохранить Миллионку, то должны думать не только о ремонте, но и о том, что там будет дальше. Сохранить её лицо и дать ей новую жизнь — вот что действительно важно», — считает Александр Куликов.
По его словам, за историческими фасадами Миллионки сегодня нередко скрываются пространства, которые за десятилетия практически утратили свою индивидуальность. Вспоминая свои визиты в квартал в качестве журналиста, он отмечает, что многие помещения выглядели типично по-советски — с линолеумом на полу, потемневшими деревянными панелями и давно устаревшими интерьерами. В одном из таких помещений когда-то располагался офис футбольного клуба «Луч».
Куликов отмечает, что именно внутреннее наполнение квартала сегодня нуждается в переосмыслении. Исторический облик Миллионки сохранился гораздо лучше, чем ее внутренние пространства, которые зачастую используются случайным образом и не отражают богатую историю этого места.
Одним из удачных примеров бережного отношения к историческому пространству Александр Куликов называет здание на Пограничной, 12Б, где сегодня располагается школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике. По его словам, хотя помещение давно используется не по своему первоначальному назначению и не отвечает требованиям для тренировок, оно все равно сохранило особую атмосферу прошлого.
«Для гимнастов это помещение не подходит, им нужен современный гимнастический зал, поэтому я бы предложил отталкиваться от того, что было раньше. Здесь ведь находился Китайский театр. Почему бы не вернуть этому месту культурную функцию? Может быть, разместить театр. Уже сейчас на первых этажах работают кафе, что-то постепенно появляется. Значит, можно развивать это дальше, сохраняя историю самого места», — говорит Куликов.
Справка. Историческое здание на улице Пограничной, 12Б известно как бывший Китайский театр. В начале XX века здесь проходили традиционные китайские представления, позднее театр испытал влияние русской сцены и советской культуры, а затем в здании работал кинотеатр «Родина». Сегодня здесь располагается спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике.
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Экскурсоводы считают, что в случае неправильной реконструкции город рискует лишиться одного из главных своих символов.
Поэт убежден, что этому месту больше подходит роль общественного пространства, где будут соседствовать небольшие театральные площадки, музеи, выставочные залы, кафе и места для творческого общения.
«Мне кажется, там уже никто не должен жить — это должно быть культурное пространство. Можно сделать театральный музей, музей музыки, небольшие залы, где могли бы работать театральные студии, проходить лекции, выставки художников, встречи. Вот чего хотят художники, писатели, поэты — места, где можно встречаться, разговаривать, показывать любительские спектакли, заниматься творчеством», — делится мыслями поэт.
Кроме того, он уверен, что Миллионка обладает не только исторической, но и художественной ценностью. Ее дворы, узкие проходы и старинная архитектура сами по себе создают уникальную атмосферу, которую можно использовать для развития современного искусства и кинематографа. И это уже делается. Так, один из эпизодов сериала «Осенние визиты» (16+), созданного во Владивостоке по роману (16+) Сергея Лукьяненко, снимался как раз в Миллинке. Получилось очень атмосферно.
«Там можно снимать исторические фильмы и сериалы. Есть же скандинавский нуар (мрачный детективный жанр из стран Северной Европы — ред.) — почему бы не сделать свой, дальневосточный нуар? Эти темные дворы, закоулки, старая архитектура — готовые декорации».
Напомним, общественная дискуссия вокруг будущего Миллионки началась после публикации эскизов комплексного развития территории (КРТ). Предложенная концепция вызвала волну критики со стороны жителей, собственников помещений, краеведов, экскурсоводов и представителей культурного сообщества, которые заявили, что эскизы разрушают исторический облик одного из главных символов Владивостока. ИА PrimaMedia продолжает следить за развитием ситуации и публикует мнения представителей культурного сообщества о том, каким должно быть будущее Миллионки.