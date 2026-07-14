В ЕАО женщина поверила в лёгкий заработок на инвестициях и потеряла 210 тысяч рублей

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, женщина заинтересовалась рекламой в интернете, обещавшей лёгкий заработок на инвестициях. Она перешла по ссылке, заполнила анкету и оставила номер телефона. На следующий день ей позвонил мужчина, представившийся директором инвестиционной компании. Три дня подряд он методично рассказывал о биржевой торговле, рисовал перспективы безбедной жизни и убеждал в надёжности своей организации. Поверив, потерпевшая согласилась открыть инвестиционный счёт. Лжеконсультант получил удалённый доступ к её смартфону и установил приложение-муляж, имитирующее брокерскую платформу. Женщина поэтапно внесла 60 тысяч рублей со своей кредитной карты. Когда деньги закончились, она привлекла сестру супруга, передав аферисту её личные данные, и под диктовку оформила на родственницу кредит на 150 тысяч рублей, также переведя эти средства на «инвестсчёт». Как только последний перевод прошёл, связь с «консультантом» оборвалась. Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.