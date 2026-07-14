Почти 1300 часов в небе: санавиация продолжает спасать жизни в Хабаровском крае

С начала года специалисты Хабаровского территориального центра медицины катастроф совершили 289 вылетов. Помощь получил 421 пациент, в том числе 41 ребенок. Чаще всего помощь требовалась жителям Охотского округа, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского и Ульчского районов. Всего налет воздушных судов за шесть месяцев составил 1271 час. В одном из недавних вылетов помощь потребовалась жителю Охотска. Мужчина получил травму ноги, оступившись на лестнице. Бригада санавиации оперативно прибыла в Охотск, забрала пациента и доставила в аэропорт Хабаровска. В краевой столице его встретила бригада Территориального центра медицины катастроф и передала врачам краевой клинической больницы имени Владимирцева. В больнице диагностировали перелом медиальной лодыжки правой ноги. Сейчас состояние пациента стабильное, прогнозы врачей положительные. В Хабаровском центре медицины катастроф трудятся 60 специалистов. За 35 лет они спасли более 55 тысяч жителей региона. По числу санитарных вылетов в труднодоступные районы центр занимает ведущие позиции в стране. Сохранение здоровья жителей края — ключевая задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом. На деятельность санитарной авиации в этом году из федерального и краевого бюджетов выделено более 1 млрд рублей.