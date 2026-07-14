Амурчанин взял кредит на покойного отца

В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка с заявлением о подозрительных операциях по счету клиента. Как выяснилось, на имя мужчины оформили кредит через несколько дней после его смерти, деньги выдали через мобильное приложение. Полиция задержала ранее судимого 40-летнего мужчину, который оказался сыном покойного. Он рассказал, что выпустил на имя отца кредитку на 40 тысяч рублей, обналичил их и потратил на себя. Возвращать долг злоумышленник не планировал. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.