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Амурчанин взял кредит на покойного отца

В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка с заявлением о подозрительных операциях по счету клиента. Как выяснилось, на имя мужчины оформили кредит через несколько дней после его смерти, деньги выдали через мобильное приложение. Полиция задержала ранее судимого 40-летнего мужчину, который оказался сыном покойного. Он рассказал, что выпустил на имя отца кредитку на 40 тысяч рублей.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка с заявлением о подозрительных операциях по счету клиента. Как выяснилось, на имя мужчины оформили кредит через несколько дней после его смерти, деньги выдали через мобильное приложение. Полиция задержала ранее судимого 40-летнего мужчину, который оказался сыном покойного. Он рассказал, что выпустил на имя отца кредитку на 40 тысяч рублей, обналичил их и потратил на себя. Возвращать долг злоумышленник не планировал. Возбуждено уголовное дело, с мужчины взяли подписку о невыезде.