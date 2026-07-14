Создан более экологичный метод определения антибиотиков в молоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали более экологичный и быстрый способ выделения пенициллинов из коровьего молока. Методика позволяет определить содержание антибиотиков за 10 минут и в концентрациях ниже допустимых норм, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Установить, сколько антибиотика содержится в продукте и безопасно ли употреблять его, можно при помощи химического анализа — извлечения необходимого вещества из продукта и его определения подходящим методом. Мы использовали супрамолекулярные растворители: они обладают уникальными свойствами, позволяющими выделять широкий спектр веществ, в том числе и лекарственные средства. При этом их можно адаптировать под конкретную задачу», — привели в пресс-службе слова лаборанта-исследователя кафедры аналитической химии СПбГУ Дианы Кариповой.
Ученые разработали супрамолекулярный растворитель на основе кокоилглутамата натрия — биоразлагаемого вещества из природных источников. В отличие от традиционных методов, новый подход не требует токсичных реагентов, безопасен для окружающей среды и прост в реализации. Время выделения антибиотиков из образца с его помощью составляет всего десять минут.
«В разработанном подходе к образцу добавлялись только две полярные органические кислоты и поверхностно-активное вещество. Этот процесс не требует большого количества реагентов и прост в реализации», — объяснил старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ Алексей Почивалов.
Ученые проверили метод на коровьем молоке разной жирности. Благодаря высокой точности он позволяет обнаружить микроскопические следы лекарств: ампициллин и амоксициллин можно найти в концентрациях, которые в 4 и 13 раз меньше официально разрешенной нормы. Разработка может применяться в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, на молокоперерабатывающих предприятиях и в контролирующих организациях, а также адаптирована для других биологических жидкостей.