Создан более экологичный метод определения антибиотиков в молоке

«Установить, сколько антибиотика содержится в продукте и безопасно ли употреблять его, можно при помощи химического анализа — извлечения необходимого вещества из продукта и его определения подходящим методом. Мы использовали супрамолекулярные растворители: они обладают уникальными свойствами, позволяющими выделять широкий спектр веществ, в том числе и лекарственные средства. При этом их можно адаптировать под конкретную задачу», — привели в пресс-службе слова лаборанта-исследователя кафедры аналитической химии СПбГУ Дианы Кариповой.