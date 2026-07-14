Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, как подготовить питомца к поездке за границу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года из Красноярского края за рубеж выехали 115 собак и кошек. Вместе с хозяевами они посетили Таиланд, Турцию, Вьетнам, Кипр, Италию и другие страны, сообщили в краевом Россельхознадзоре.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года из Красноярского края за рубеж выехали 115 собак и кошек. Вместе с хозяевами они посетили Таиланд, Турцию, Вьетнам, Кипр, Италию и другие страны, сообщили в краевом Россельхознадзоре.

Перед поездкой владельцу необходимо изучить ветеринарные требования страны назначения. Животное нужно обработать от внешних и внутренних паразитов, чипировать и вакцинировать. Все процедуры должны быть внесены в международный ветеринарный паспорт.

Чип устанавливают до прививки от бешенства, а после вакцинации до выезда должно пройти не менее 21 дня. Для поездки в ОАЭ, Японию, Израиль, Турцию, Китай, Южную Корею, на Тайвань, а также в страны Евросоюза и Швейцарию дополнительно может потребоваться анализ на антитела к вирусу бешенства.

Для ввоза в Евросоюз и Швейцарию исследование проводят минимум через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за три месяца до поездки. Протокол оформляют в электронном виде с QR-кодом для проверки подлинности.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше