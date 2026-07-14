Красноярцам рассказали, как подготовить питомца к поездке за границу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года из Красноярского края за рубеж выехали 115 собак и кошек. Вместе с хозяевами они посетили Таиланд, Турцию, Вьетнам, Кипр, Италию и другие страны, сообщили в краевом Россельхознадзоре.
Перед поездкой владельцу необходимо изучить ветеринарные требования страны назначения. Животное нужно обработать от внешних и внутренних паразитов, чипировать и вакцинировать. Все процедуры должны быть внесены в международный ветеринарный паспорт.
Для ввоза в Евросоюз и Швейцарию исследование проводят минимум через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за три месяца до поездки. Протокол оформляют в электронном виде с QR-кодом для проверки подлинности.