Красноярцам рассказали, как подготовить питомца к поездке за границу

Чип устанавливают до прививки от бешенства, а после вакцинации до выезда должно пройти не менее 21 дня. Для поездки в ОАЭ, Японию, Израиль, Турцию, Китай, Южную Корею, на Тайвань, а также в страны Евросоюза и Швейцарию дополнительно может потребоваться анализ на антитела к вирусу бешенства.