В приморской пещере нашли останки человека возрастом 12 тысяч лет

В одной из пещер Приморья археологи обнаружили фрагмент нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами, такая информация появилась в социальных сетях. Возраст останков, по предварительным оценкам, составляет около 12 тысяч лет. Это самая древняя находка такого рода на Дальнем Востоке России.