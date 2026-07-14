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В приморской пещере нашли останки человека возрастом 12 тысяч лет

Фрагмент нижней челюсти с двумя зубами — древнейшее свидетельство жизни на Дальнем Востоке России. Находка почти вдвое старше предыдущего рекорда.

Источник: Аргументы и факты

В одной из пещер Приморья археологи обнаружили фрагмент нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами, такая информация появилась в социальных сетях. Возраст останков, по предварительным оценкам, составляет около 12 тысяч лет. Это самая древняя находка такого рода на Дальнем Востоке России.

Ранее наиболее древними считались останки из пещеры Чёртовы Ворота, возраст которых не превышал 6,5 тысячи лет. Новая находка отодвигает границу известной истории заселения Приморья почти на 5,5 тысячи лет назад.

Учёные отмечают, что сохранность костей — настоящее чудо. Высокая влажность и кислые почвы, характерные для приморского климата, обычно быстро разрушают органику. Однако фрагмент челюсти и зубы сохранились достаточно хорошо, чтобы провести антропологический анализ.

Исследователям предстоит определить пол, возраст и возможные родственные связи древнего человека. Также будут изучены следы на костях, которые могут рассказать о его образе жизни, питании и заболеваниях.