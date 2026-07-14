Вдвое популярнее, чем думали: что известно о самой востребованной магистрали Казахстана

За три года работы Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) в Казахстане побила все прогнозы по популярности: на сегодняшний день по ней проезжает до 85 тысяч машин в сутки, что в два раза больше, чем планировалось при проектировании, сообщает Zakon.kz.