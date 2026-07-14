Экс-мэра Логинова доставили в Центральный районный суд Красноярска (видео)

Сегодня, 14 июля, в Красноярске должно состояться первое полноценное заседание по уголовному делу экс-мэра Владислава Логинова. Для этого бывшего чиновника доставили в Центральный районный суд из Москвы.
Видео с места событий появилось в телеграм-канале Kras Mash, на кадрах видно, что за время пребывания в СИЗО Владислав Логинов похудел. Экс-мэру инкриминируют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По каждому из них грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
В этот раз на одной скамье с Владиславом Логиновым впервые оказался бывший первый вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов, ему вменяют три эпизода получения взяток.
Добавим, что в картотеке дела, помимо Владислава Логинова и Алексея Давыдова, в качестве подсудимых фигурируют еще три человека: бывший начальник городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Жвакин, бывший депутат горсовета и экс-глава УДИБ Павел Креско и Татьяна Сухова.
Напомним, Владислав Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. 9 июня 2025 года сразу после празднования Дня города его задержали и этапировали в Москву. 10 июня Басманный районный суд арестовал его по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации — часть деньгами, часть в виде строительства бани на участке. По версии следствия, взамен Логинов обеспечивал победу фирмы в тендерах на ремонт городских дорог. Сам он сначала заявил, что его оговорили, а затем появилась информация о том, что он начал сотрудничать со следствием.
В сентябре 2025 года горсовет удовлетворил просьбу Владислава Логинова об отставке с поста мэра по собственному желанию.
Судебный процесс по громкому делу стартовал в июне 2026-го, предварительное слушание прошло в закрытом режиме. СМИ сообщали, что экс-мэр Красноярска принял в нем участие по видеоконференцсвязи, так как находился в Москве.
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