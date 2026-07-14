Юные хабаровчане покорили Нимакан и попали на кинофестиваль в Анадыре

В Анадыре 18 и 19 июля покажут фильм юных хабаровских путешественников, ставших победителями конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Полярный» в рамках V фестиваля «Берингов пролив». Вход для зрителей свободный.
Фильм «Карма Нимакана» Надежды и Павла Кузнецовых вошёл в программу фестиваля после победы в третьем сезоне конкурса в специальной номинации «Лучшее детское путешествие».
Картина рассказывает о сплаве по бурной горной реке Нимакан в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В путешествии участвовали четыре брата и сестры Кузнецовы и ещё два туриста. За четыре дня команда преодолела 187 километров.
Свои приключения юные путешественники снимали на три телефона и экшн-камеру, а музыкальное сопровождение для фильма создали с помощью искусственного интеллекта.
С 1 мая 2026 года продолжается приём заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Победитель получит гран-при в размере 3 млн рублей. Подать заявку можно до 15 января 2027 года.