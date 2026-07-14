В Воронеже разработали оригинальную оболочку для колбасных изделий

Соленые кишечные фабрикаты могут храниться в охлаждаемых складах при температуре от нуля до 10 градусов Цельсия один — два года, сухие — в сухих помещениях при относительной влажности не выше 65 процентов до одного года. Оболочки из кишок индейки имеют калибр 18/20 и благодаря высокой растяжимости и эластичности вмещают 0,2−0,22 килограмма фарша на один метр. Такой материал может пригодиться для выпуска колбасных изделий, полуфабрикатов, ветчины и другой мясной продукции.