Эксперт: Что мешает подлинной реставрации исторических зданий?

Территориальные сметные расценки в Москве и Санкт-Петербурге несколько ближе к реальности. Например, в Северной столице нормативы учитывают важный нюанс: при расчистке исторической лепнины краска снимается не одним движением. По факту на старинном декоре может быть от трех до восьми слоев вековой краски. В федеральной смете заложено, что мастер очистит квадратный метр за три часа, и плату рассчитывают, исходя из этого времени. В реальности процесс занимает 10 часов кропотливого труда. Если региональные сметы, как это часто бывает в Центральном федеральном округе, не предусматривают доплат за каждый последующий слой, работа реставратора становится глубоко убыточной.