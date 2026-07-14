Эксперт: Что мешает подлинной реставрации исторических зданий?

В последние годы облик многих российских городов меняется к лучшему. Там обновляют фасады исторических зданий, выделяют серьезные средства на реставрацию объектов культурного наследия. Однако наблюдатели нередко замечают, что в результате памятники архитектуры все чаще выглядят дешевым новоделом, а результаты работ оказываются недолговечными. Почему так происходит? Внутри отрасли секрета ни для кого нет. Действующая система ценообразования и бюрократические барьеры буквально выталкивают из профессии настоящих мастеров.
Фундаментальная проблема кроется в устаревшей нормативной базе. Большинство единичных расценок, по которым сегодня рассчитывается стоимость реставрационных работ на государственных памятниках, родом из 1984 года. Чтобы адаптировать их к современным реалиям, чиновники просто применяют коэффициенты инфляции. Но технологии ушли далеко вперед, а нормативы остались в прошлом веке.
Открывая государственную смету на реставрацию оселкового мрамора (гипсового материала, который похож на натуральный камень, используется для облицовки и отделки), мы видим поразительную вещь. Согласно документу, полировать поверхность нужно полевым хвощом, что сегодня сделать невозможно. Или другой пример: формопласты, из которых делают современные силиконовые формы для отливки. Их повсеместно используют в изготовлении гипсового декора — выходит быстрее и качественнее. Но по сметам применение формопластов разрешено только для металла. В итоге подрядчики вынуждены лавировать между здравым смыслом и бумажной бюрократией.
Территориальные сметные расценки в Москве и Санкт-Петербурге несколько ближе к реальности. Например, в Северной столице нормативы учитывают важный нюанс: при расчистке исторической лепнины краска снимается не одним движением. По факту на старинном декоре может быть от трех до восьми слоев вековой краски. В федеральной смете заложено, что мастер очистит квадратный метр за три часа, и плату рассчитывают, исходя из этого времени. В реальности процесс занимает 10 часов кропотливого труда. Если региональные сметы, как это часто бывает в Центральном федеральном округе, не предусматривают доплат за каждый последующий слой, работа реставратора становится глубоко убыточной.
Несоответствие расценок реальным обстоятельствам бьет в первую очередь по людям. Сегодня высококвалифицированный мастер по реставрации лепнины может заработать около 12 тысяч рублей в день. Сумма кажется солидной, пока не начнешь сравнивать. Обычный штукатур на стройке без специального образования получает 8−10 тысяч. А курьер службы доставки продуктов зарабатывает деньги, сопоставимые с доходом реставратора.
Только вот курьер не работает в опасных условиях. Ему не нужно — хоть в мороз, хоть в жару — ежедневно спускаться и подниматься по строительным лесам на высоту восьмого этажа с тяжелым инструментом. Уникальные специалисты, способные восстанавливать каменные полы в храмах XVII века, задаются справедливым вопросом: зачем оставаться в отрасли, где тяжелейший, ювелирный труд оценивается на уровне труда линейного персонала?
Большинство расценок, по которым сегодня рассчитывается стоимость реставрационных работ на памятниках, родом их 1984 года.
Не меньше проблем и с материалами. Законодательство справедливо требует строгого контроля качества, но на практике это оборачивается финансовым прессом. Внедрение систем обязательной маркировки (например, «Честный знак») требует от производителей сертифицировать каждую фракцию известковой штукатурки и каждый цветовой оттенок докомпоновочного состава для кирпича. На одном историческом фасаде может использоваться до пяти оттенков красного материала. За каждый нужно заплатить. Эти расходы закладываются в стоимость продукта, делая его неподъемно дорогим, и в то же время государственная экспертиза регулярно отказывается пропускать такие суммы, ссылаясь на усредненные рыночные показатели.
Парадокс заключается в том, что подлинная реставрация не всегда требует космических бюджетов на материалы.
Настоящее сохранение — вопрос аутентичности технологий. Обычная известь стоит недорого. Классический оселковый мрамор можно и нужно делать не из современных синтетических смесей, а путем соединения гипса с мездровым клеем. Да, этот состав в процессе работы издает специфический запах, но именно так он готовился 200 лет назад. Для качественной реставрации живописи нужны пигменты, замешанные на рыбьем клее, а не акрил из ближайшего строительного магазина.
Курьер службы доставки продуктов зарабатывает деньги, сопоставимые с доходом реставратора.
Радует, что государственная повестка все активнее разворачивается в сторону сохранения национального культурного кода. Растет интерес к традициям, фольклору, исторической идентичности. Это отражается и на кадрах: на молодежных форумах собираются сотни увлеченных молодых людей с горящими глазами. Они применяют междисциплинарный подход и искренне хотят спасать историю страны.
Отрасль жива благодаря энтузиастам. Но, чтобы этот энтузиазм не разбился о стену бюрократии и низких расценок, которые не позволяют привлекать специалистов и обеспечивать качество, необходимо на государственном уровне срочно пересмотреть экономический фундамент реставрационного дела. Иначе мы рискуем остаться в стране красивых, но абсолютно бездушных копий.