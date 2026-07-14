Помехи связи: как понять, что к вашему Wi-Fi подключился сосед

— Диапазон 2,4 ГГц является самым загруженным. Чтобы сети не пересекались и не мешали друг другу, используют три основных непересекающихся канала: 1-й, 6-й и 11-й — при ширине канала 20 МГц. Договоритесь с соседями, чтобы каждый выбрал свой канал из этого списка. Например, вы — первый, а сосед — шестой, — посоветовал Вакулин.