В поселке Степняки Красноярского края сгорели 37 телят

Беда случилась накануне в поселке Степняки Канского округа, где по улице 40 лет Победы загорелись пластиковые домики для телят. Огонь охватил 450 квадратных метров. Тушить строения пришлось 12 специалистам. В результате пожара погибли 37 голов молодняка крупного рогатого скота. По данным МЧС, трагедия произошла из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении работ с огнем. Всего за минувшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров. В том числе в ДНТ «Синегорье» Емельяновского округа из-за короткого замыкания электропроводки сгорел 2-этажный жилой дом.