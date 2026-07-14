Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье на фестивале «Звоны России» выступит Дмитрий Певцов

Девиз этого юбилейного года — «Созвучие времён».

Народный артист России Дмитрий Певцов с ансамблем «Певцовъ-оркестр» выступит на юбилейном XX Международном фестивале колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», сообщает администрация Березников.

Фестиваль пройдёт 1 августа в Усолье в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». Девиз этого юбилейного года — «Созвучие времён». Программа фестиваля разделена на две площадки.

У Никольского храма в 9:00 начнётся Божественная литургия — её возглавит епископ Соликамский и Чусовской Преосвященный Гавриил. В 13:30 там же покажут музыкальный спектакль «Лето господне» с участием мастеров колокольного звона из творческого объединения «Цветьё» (Пермь). Каждый желающий сможет присоединиться к действу.

Главная концертная программа развернётся на Соборной площади у Спасо-Преображенского собора. В 13:00 начнётся «Созвучие времён»: выступят эстрадно-симфонический оркестр «NOVA ORCHESTRA» с программой «Классика эпох», народные коллективы с «Русской душой», проект «Матрёшка фест» и Дмитрий Певцов с «Певцовъ-оркестром». Также гостей ждёт программа «Кинолента времени» с песнями из советских фильмов.

В честь двух юбилеев — 20-летия фестиваля и 420-летия Усолья — изготовят специальный колокол. На площадках пройдут театрализованные представления, мастер-классы, игры, ярмарки и выставки.