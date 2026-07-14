В Прикамье на фестивале «Звоны России» выступит Дмитрий Певцов

Народный артист России Дмитрий Певцов с ансамблем «Певцовъ-оркестр» выступит на юбилейном XX Международном фестивале колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», сообщает администрация Березников.
Фестиваль пройдёт 1 августа в Усолье в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». Девиз этого юбилейного года — «Созвучие времён». Программа фестиваля разделена на две площадки.
У Никольского храма в 9:00 начнётся Божественная литургия — её возглавит епископ Соликамский и Чусовской Преосвященный Гавриил. В 13:30 там же покажут музыкальный спектакль «Лето господне» с участием мастеров колокольного звона из творческого объединения «Цветьё» (Пермь). Каждый желающий сможет присоединиться к действу.
Главная концертная программа развернётся на Соборной площади у Спасо-Преображенского собора. В 13:00 начнётся «Созвучие времён»: выступят эстрадно-симфонический оркестр «NOVA ORCHESTRA» с программой «Классика эпох», народные коллективы с «Русской душой», проект «Матрёшка фест» и Дмитрий Певцов с «Певцовъ-оркестром». Также гостей ждёт программа «Кинолента времени» с песнями из советских фильмов.
В честь двух юбилеев — 20-летия фестиваля и 420-летия Усолья — изготовят специальный колокол. На площадках пройдут театрализованные представления, мастер-классы, игры, ярмарки и выставки.