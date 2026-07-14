В Прикамье на фестивале «Звоны России» выступит Дмитрий Певцов

У Никольского храма в 9:00 начнётся Божественная литургия — её возглавит епископ Соликамский и Чусовской Преосвященный Гавриил. В 13:30 там же покажут музыкальный спектакль «Лето господне» с участием мастеров колокольного звона из творческого объединения «Цветьё» (Пермь). Каждый желающий сможет присоединиться к действу.