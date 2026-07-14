Как компании ЦФО справляются с долговой нагрузкой

Снижение доли заемного капитала показывает, что компании демонстрируют осторожный подход к привлечению кредитных средств даже в условиях снижения ключевой ставки Банка России, которая уменьшилась за минувший год с 21 до 16 процентов, подчеркивает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Структура капитала предприятий формируется постепенно и во многом отражает решения, принятые в предыдущие периоды, — поясняет эксперт. — Особенно это характерно для крупного и среднего бизнеса, который использует широкий спектр источников финансирования — от банковских кредитов до облигационных займов и коммерческой задолженности. Поэтому изменение ключевой ставки само по себе не приводит к немедленному пересмотру структуры обязательств».