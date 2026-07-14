Как компании ЦФО справляются с долговой нагрузкой

Об уменьшении доли заемных средств в структуре капитала российских компаний свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. В 2025 году в России она составила 50,7 процента. Годом ранее долговые обязательства компаний достигали 52 процентов. В ЦФО этот показатель выше среднероссийского — 54,4 процента, — однако в ряде нестоличных субъектов округа процент займов ниже среднего.
Что до общероссийских показателей, то здесь наиболее закредитованы предприятия северокавказских регионов. Причем в Ингушетии и Кабардино-Балкарии зафиксированы отрицательные значения собственного капитала: доля обязательств компаний превышает стоимость их активов. Здесь доля займов составляет 122,5 и 103,4 процента соответственно. В Чечне этот показатель — 99,8 процента. Во всех трех регионах наиболее сложная ситуация наблюдалась в сферах энерго-, тепло- и газоснабжения, подчеркивается в исследовании: обязательства предприятий существенно превысили объем собственных средств.
Высокий уровень независимости от заемных средств демонстрируют Республика Алтай (17,2 процента), Ханты-Мансийский АО (17,8) и Калужская область (21,7). Калужане стали единственным субъектом ЦФО, попавшим в топ-10 таких регионов.
«Для предприятий этих регионов характерна высокая доля собственных источников финансирования, что обеспечивает им большую финансовую устойчивость и снижает зависимость от кредитов и иных привлеченных средств», — подчеркивается в исследовании.
При этом разброс доли займов в регионах Центра России достаточно широк, он составляет 45 процентов (см. таблицу). На противоположном от Калужской области «полюсе» — Тульская область с показателем 66,7 процента. Уже сам факт такого разрыва двух индустриально развитых регионов-соседей, расположенных близ столицы, свидетельствует, что дело тут не в «экономической успешности». Скорее, в подходах компаний к собственной кредитной политике и в отраслевой специфике.
В шести регионах ЦФО компании смогли аккумулировать больше собственных средств, чем заемных. Помимо Калужской, в их числе предприятия Липецкой, Брянской, Владимирской, Орловской и Костромской областей.
Фото: Павел Мозгарев.
Исследователи приводят и отраслевой срез. Так, наибольший интерес к заемным средствам в 2025 году проявляли предприятия строительной сферы (74,3 процента), обрабатывающие производства (58,9) компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью (58,3), гостинично-ресторанный бизнес (53,3) и сфера операций с недвижимостью (52,9). Меньше других брали в долг в госуправлении (13,4), сфере персональных услуг (20,7), образования (21,5), на предприятиях водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (30), а также в организациях культуры, спорта и индустрии развлечений (34).
Снижение доли заемного капитала показывает, что компании демонстрируют осторожный подход к привлечению кредитных средств даже в условиях снижения ключевой ставки Банка России, которая уменьшилась за минувший год с 21 до 16 процентов, подчеркивает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Структура капитала предприятий формируется постепенно и во многом отражает решения, принятые в предыдущие периоды, — поясняет эксперт. — Особенно это характерно для крупного и среднего бизнеса, который использует широкий спектр источников финансирования — от банковских кредитов до облигационных займов и коммерческой задолженности. Поэтому изменение ключевой ставки само по себе не приводит к немедленному пересмотру структуры обязательств».
Кроме того, по мнению Елены Трубниковой, сказывается и тот фактор, что ряд крупных и средних компаний после поступательного роста долговой нагрузки сосредоточены на урезании расходов и сокращении инвестиционной деятельности. Сегодня им не до новых кредитов.