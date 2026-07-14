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Житель Хабаровска напился и сообщил в полицию о «бомбе»

В полицию Хабаровска поступил телефонный звонок с сообщением об опасности от жителей одной из квартир жилого дома. На место направили полицейских и представителей экстренных служб, кинолог с собакой ничего не выявил. Как выяснилось, мужчина, живущий в этой квартире, дал заведомо ложные сведения об опасности. Ранее 28-летнего злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи и.

В полицию Хабаровска поступил телефонный звонок с сообщением об опасности от жителей одной из квартир жилого дома. На место направили полицейских и представителей экстренных служб, кинолог с собакой ничего не выявил. Как выяснилось, мужчина, живущий в этой квартире, дал заведомо ложные сведения об опасности. Ранее 28-летнего злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабеж, также мужчина сидел в исправительных колониях. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением и хулиганскими побуждениями. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.