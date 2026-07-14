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В центре Красноярска в реке нашли тело мужчины

13 июля вечером очевидцы извлекли из реки Енисей тело мужчины, сообщили в ГУ МЧС.

В Красноярске зафиксировано очередное происшествие на воде. 13 июля вечером очевидцы извлекли из реки Енисей тело мужчины, сообщили в ГУ МЧС.

Погибшего передали правоохранителям. Его личность установлена, он опознан — мужчине 54 года.

По факту произошедшего проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия и выясняются обстоятельства, при которых мужчина оказался в воде. Точное время его смерти пока неизвестно.

В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах, в состоянии опьянения и следить за детьми у воды.

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