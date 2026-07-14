Красноярские врачи провели редкую операцию на легком

В Красноярском краевом онкодиспансере провели редкую операцию 78-летней пациентке с опухолью легкого.
Женщина поступила в отделение торакальной онкологии и опухолей кожи с аденокарциномой верхней доли левого легкого. Опухоль распространилась на левую легочную артерию, которая снабжает кровью левое легкое. Хирурги удалили верхнюю долю легкого вместе с участком артерии, куда проросла опухоль. После этого врачи восстановили сосуд. Благодаря этому пациентке удалось сохранить часть легкого.
Операцию провела бригада под руководством заведующего отделением Алексея Крата. Сосудистый шов наложили примерно за 12 минут. После вмешательства женщина три дня провела в реанимации, а на 11-е сутки ее выписали.
«За 30 лет моей практики это лишь третья или четвертая подобная операция. Такие вмешательства выполняются крайне редко», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии и опухолей кожи Красноярского краевого онкодиспансера Алексей Крат.
По словам врача, обычно в таких случаях требуется полное удаление легкого или протезирование сосуда с участием сосудистых хирургов. Для пациентки 78 лет жизнь с одним легким могла бы привести к дыхательной недостаточности, риску пневмонии и большой нагрузке на сердце. В онкодиспансере отметили, что провести такую операцию удалось благодаря точной диагностике до вмешательства и опыту хирургической бригады.
Красноярский краевой онкодиспансер имени А. И. Крыжановского участвует в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».