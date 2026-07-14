Красноярские врачи провели редкую операцию на легком

По словам врача, обычно в таких случаях требуется полное удаление легкого или протезирование сосуда с участием сосудистых хирургов. Для пациентки 78 лет жизнь с одним легким могла бы привести к дыхательной недостаточности, риску пневмонии и большой нагрузке на сердце. В онкодиспансере отметили, что провести такую операцию удалось благодаря точной диагностике до вмешательства и опыту хирургической бригады.