Что показали регионы ЦФО на «Иннопроме-2026»

Основная тема выставки «Иннопром» в Екатеринбурге — «Индустрия 360: производство без границ». Компании Центральной России поделились на ней своими технологическими достижениями, показав новейшие разработки в машиностроении, автопроме, фармацевтике, IT и во многих других отраслях.
На стенде Калужской области электротехнический завод «КВТ» представил профессиональный инструмент для электромонтажных работ, «Фармасинтез-Медтех» — систему для автоматизированного перитонеального диализа, «ИСМ Калуга» — электрический вездеход-трансформер «МАКС». «Меркатор Холдинг» показал умную машину для всесезонной уборки дорог, «Ламинам Рус» — уникальные керамические плиты, «ЮВС» — аппарат для проведения химических реакций, «3Д К» — роботизированную ячейку для 3D-контроля качества и портативную координатно-измерительную руку. Гвоздем экспозиции стал флагманский кроссовер Tenet T9 калужской компании «АГК».
На стенде Тверской области компания «ГЕРС Технолоджи» представила роторные управляемые системы для бурения сложных скважин на суше и шельфе, а также модули для геологического каротажа. «Они позволяют изменять направление скважины прямо во время вращения бурильной колонны, не останавливая процесс бурения. Оборудование планируется запустить в серию в 2027 году», — отметили в официальном канале правительства РФ в МАХ.
В правительстве региона сообщили, что ГК КСК показала на выставке часть первого в России отечественного высокоскоростного электропоезда, компоненты для которого выпускаются в Тверской области. «ХС Наука» — парные пластинчатые теплообменники собственного полного цикла производства. «РДС Технологии» — сухие газодинамические и механические торцевые уплотнения, гидродинамические подшипники скольжения, пластинчатые муфты для нефтехимической и нефтегазовой отраслей. Компания AXENIX — разработки в сфере информационных технологий. Компания «Исток» — ветроэнергетическую установку и персональные солнечные батареи. «ДКС» — образцы современного коммутационного оборудования.
Тульскую область представили 15 предприятий: «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «ИЭК Холдинг», «Полипластик», «Байкал Микрофонс», «Аурика», «Промет», «ГазСтройдеталь», «Миус», «Атриум», «Милитех», «Алавар», «ГРЭНТ», металлопрокатный завод, «Тульские горелки» и «ТОЗ-робототехника». Также свои разработки продемонстрировал Тульский государственный университет.
Российский бренд Evolute показал новый электрический кроссовер i-Sky, производство которого планируют начать в августе 2026 года в Липецкой области.
Компания «Промет» презентовала электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ — единственный в России на шарико-винтовой передаче. Haval Motor — двухлитровый литровый бензиновый турбомотор мощностью до 252 л. с. Планируется выпускать 50 тысяч штук таких агрегатов в год, производство уже налажено.
Вызвала интерес еще одна новинка автопрома — российский бренд Evolute показал новый электрический кроссовер i-Sky, производство которого планируют начать в августе 2026 года на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. Он укомплектован электромотором мощностью 218 л. с. Запас хода — до 424 километров при полностью заряженном аккумуляторе. До скорости в 100 километров в час электромобиль разгоняется за восемь секунд.
Также этот черноземный регион представляло «Липецкое станкостроительное предприятие».
Свою продукцию продемонстрировали компании из Тамбовской области: «Флаттер плюс», «Агродинамика», «Нефтемаш-Сервис», «ПП “Тамбовхиммаш” и ИП Кувшинов. Они показали разработки в химической, нефтегазовой, нефтехимической отраслях, сфере беспилотных летательных аппаратов, а также образцы изделий легкой и деревообрабатывающей промышленности.
«Воронежский Трансформатор» (входит в состав группы «Интер РАО») привез на выставку тяговый трансформатор, предназначенный для использования на высокоскоростных поездах, которые смогут развивать скорость до 400 километров в час. Он был разработан за год: в 2025-м на «Иннопроме» компания показала аналогичный продукт для эксплуатации на электропоездах со скоростью 160 километров в час. Тогда же была поставлена задача разогнаться до 200 километров. Новинка уже отправлена заказчику для испытаний.
Воронежская ГК «ИНТЕЛКА» — разработчик автоматизированных систем управления технологическими процессами — презентовала прикладные решения для цифровизации производств и провела серию переговоров с потенциальными заказчиками.
Свои экспозиции разместили компании Курской области: «Вагонмаш», реализующая проект по созданию особых полиэфиров вместе с Юго-Западным госуниверситетом, и «Рудоавтоматика имени В. В. Сафошина», разрабатывающая комплектный привод для карьерных экскаваторов совместно с Карпинским электромашиностроительным заводом, действующим в Свердловской области. Цельнолитые шины и гусеницы компании «Композит» были представлены на стенде Минэкономразвития, а продукция компании КЭАЗ — в экспозиции Фонда развития промышленности.
Лидер промышленного рейтинга в ЦФО — Рязанская область — представила потенциал индустриального парка «Рязанский».
Ярославская область также презентовала свои инвестпроекты (в регионе реализуется 93 таких проекта на общую сумму 424,2 миллиарда рублей) на коллективном стенде Ассоциации индустриальных парков. Здесь же показали возможности парка «Новоселки» — с участием представителя резидента — компании «Астрон Билдингс», занимающейся проектированием и производством быстровозводимых зданий из металлоконструкций.
Правительство Брянской области сообщило о подписании ряда инвестсоглашений на полях «Иннопрома». Одно из них — о реализации проекта Жуковского веломотозавода по производству комплектующих для мототранспорта на 2,7 миллиарда рублей. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом 7100 тонн и маневровых тепловозов. С «СДМ» UMG — о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники и укрепления промышленного потенциала региона.
«С концерном “Тракторные заводы”, частью которого является “ПО “Бежицкая сталь”, укрепляется взаимодействие при создании импортозамещающей техники и ее компонентов, повышается уровень локализации производства на территории Брянской области. “ГазЭнергоКомплект” планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области”, — сообщили в облправительстве.