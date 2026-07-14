Что показали регионы ЦФО на «Иннопроме-2026»

«Воронежский Трансформатор» (входит в состав группы «Интер РАО») привез на выставку тяговый трансформатор, предназначенный для использования на высокоскоростных поездах, которые смогут развивать скорость до 400 километров в час. Он был разработан за год: в 2025-м на «Иннопроме» компания показала аналогичный продукт для эксплуатации на электропоездах со скоростью 160 километров в час. Тогда же была поставлена задача разогнаться до 200 километров. Новинка уже отправлена заказчику для испытаний.