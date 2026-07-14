В Пермском крае вырос спрос на электромобили и гибриды

Пермские дилеры фиксируют рост интереса к машинам с гибридными и электрическими силовыми установками. В салонах активизацию покупательского спроса связывают с желанием клиентов реже пользоваться бензином и экономить на горючем. Игроки рынка прогнозируют дальнейшее увеличение продаж, однако предупреждают, что этому может воспрепятствовать удорожание таких авто и дефицит зарядных станций. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».