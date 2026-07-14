До 83 тысяч рублей могут получать родственники по уходу за ребенком в Приморье

На одного ребенка пособие назначается только одному члену семьи. Размер социальной поддержки напрямую зависит от заработка получателя и составляет 40% от его среднего дохода за два предыдущих года, но не может быть ниже установленного законом минимума. При этом человек сохраняет за собой право на выплаты даже в том случае, если он досрочно возвращается на работу на условиях полной занятости.