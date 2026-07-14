— Обычно в бюро переводов делают машинный вариант через любой поисковик, а затем проверяют и редактируют его. Но при самом лучшем раскладе там будет консультант с кандидатской степенью по лингвистике — а не носители языка. И вы рискуете упустить нюансы — они, может, и не влияют на общее понимание, но вызывают недоверие у аудитории. Ее запросы надо уважать. Но чем тщательнее вы проверяете текст, тем больше на это уходит денег. Когда мы перевели с помощью программы текст к мультфильму «Беловежская пуща», я увидел, что там много огрехов. В итоге доработку поручили актерам озвучки — это сложный и дорогостоящий путь, — отметил вице-президент студии по внешним связям Алан Мур — ирландец, который до переезда в Минск два года «жил и играл в регби» в Воронеже.