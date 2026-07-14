Третий фестиваль «Ом Фест» пройдёт в Омской области в сентябре

Третий фестиваль цифровых технологий «Ом Фест 2026» пройдёт в Омской области с 14 по 20 сентября. Он объединит ИТ-специалистов, предпринимателей, студентов, детей, представителей творческих индустрий и других жителей региона. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Фестиваль откроется масштабным ИТ-пикником. В программу также войдут образовательные мероприятия для участников разных возрастов, соревнования по кибербезопасности среди старшеклассников и студентов, деловая конференция и экспертная программа для ИТ-профессионалов.
Кроме того, в общественных пространствах представят объекты технологического искусства. Рестораны и кафе подготовят специальное фестивальное меню.
Завершится «Ом Фест 2026» музыкальным шоу. Подробную афишу организаторы позже опубликуют на официальном сайте фестиваля.