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Третий фестиваль «Ом Фест» пройдёт в Омской области в сентябре

В течение недели участников ждут образовательные, деловые и развлекательные мероприятия.

Источник: Om1 Омск

Третий фестиваль цифровых технологий «Ом Фест 2026» пройдёт в Омской области с 14 по 20 сентября. Он объединит ИТ-специалистов, предпринимателей, студентов, детей, представителей творческих индустрий и других жителей региона. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Фестиваль откроется масштабным ИТ-пикником. В программу также войдут образовательные мероприятия для участников разных возрастов, соревнования по кибербезопасности среди старшеклассников и студентов, деловая конференция и экспертная программа для ИТ-профессионалов.

Кроме того, в общественных пространствах представят объекты технологического искусства. Рестораны и кафе подготовят специальное фестивальное меню.

Завершится «Ом Фест 2026» музыкальным шоу. Подробную афишу организаторы позже опубликуют на официальном сайте фестиваля.