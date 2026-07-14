Сенатор Мурог разъяснил, когда пенсионеру необходимо уведомлять Соцфонд о выходе на работу

По его словам, правило обязательного уведомления касается тех граждан, кому назначена социальная пенсия по старости, пенсия по потере кормильца или федеральная социальная доплата до прожиточного минимума. Подать сведения необходимо строго в течение пяти рабочих дней после оформления на работу — сделать это можно через личный кабинет на сайте СФР или лично в клиентской службе фонда.