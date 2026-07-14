Сенатор Мурог разъяснил, когда пенсионеру необходимо уведомлять Соцфонд о выходе на работу

Пенсионеры обязаны самостоятельно сообщать в Социальный фонд России (СФР) о своем трудоустройстве только при получении определенных видов выплат. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.
По его словам, правило обязательного уведомления касается тех граждан, кому назначена социальная пенсия по старости, пенсия по потере кормильца или федеральная социальная доплата до прожиточного минимума. Подать сведения необходимо строго в течение пяти рабочих дней после оформления на работу — сделать это можно через личный кабинет на сайте СФР или лично в клиентской службе фонда.
«При этом важно учитывать, что несвоевременное уведомление грозит образованием переплаты, которую впоследствии придётся вернуть», — подчеркнул парламентарий.
В то же время для большинства работающих пенсионеров действует автоматический порядок обмена данными. Получателям обычной страховой пенсии подавать отдельное заявление не нужно: информацию о приеме на работу передает работодатель по форме ЕФС-1. На основании этих данных СФР автоматически приостанавливает индексацию пенсии на весь период трудовой деятельности.
Для контроля своих начислений сенатор порекомендовал использовать цифровые сервисы ведомства. «Кроме того, в личном кабинете на сайте Соцфонда пенсионер может самостоятельно проверить свой текущий статус и перечень назначенных выплат — это помогает заранее понять, попадает ли он в категорию тех, кому нужно подавать уведомление», — заключил Игорь Мурог.
Напомним, эксперт Балынин говорил, что в августе 2026 года увеличат пенсии нескольких категорий россиян.