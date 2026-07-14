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Туристы из Франции столкнулись с неприятной ситуацией во время отдыха на пляже в Казахстане

В Атырауской области во время отдыха на пляже у двоих туристов из Франции пропали вещи. Полицейским их удалось вернуть за полчаса, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 12 июля около 20:10 двое граждан Франции, путешествующие по Казахстану, отдыхали на пляже в Курмангазинском районе Атырауской области. На время ужина они ненадолго оставили свои личные вещи без присмотра, чем воспользовались неизвестные, похитив их.

О происшествии в полицию сообщил местный житель. Уже через пять минут после поступления обращения на место прибыли инспекторы патрульной полиции Наурызбек Султанов, Бекжан Мураткалиев и Алиби Жасталапов.

Незамедлительно оценив ситуацию, сотрудники приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских менее чем за 30 минут были установлены подозреваемые, а похищенное имущество (спутниковый телефон и 200 долларов США) обнаружено и возвращено законным владельцам.

Туристы из Франции поблагодарили стражей порядка за оперативность, профессионализм и оказанную помощь, отметив, что были приятно впечатлены быстрым реагированием и эффективной работой казахстанских полицейских.

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