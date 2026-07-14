Туристы из Франции столкнулись с неприятной ситуацией во время отдыха на пляже в Казахстане

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 12 июля около 20:10 двое граждан Франции, путешествующие по Казахстану, отдыхали на пляже в Курмангазинском районе Атырауской области. На время ужина они ненадолго оставили свои личные вещи без присмотра, чем воспользовались неизвестные, похитив их.
О происшествии в полицию сообщил местный житель. Уже через пять минут после поступления обращения на место прибыли инспекторы патрульной полиции Наурызбек Султанов, Бекжан Мураткалиев и Алиби Жасталапов.
Незамедлительно оценив ситуацию, сотрудники приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских менее чем за 30 минут были установлены подозреваемые, а похищенное имущество (спутниковый телефон и 200 долларов США) обнаружено и возвращено законным владельцам.
Туристы из Франции поблагодарили стражей порядка за оперативность, профессионализм и оказанную помощь, отметив, что были приятно впечатлены быстрым реагированием и эффективной работой казахстанских полицейских.