Туристы из Франции столкнулись с неприятной ситуацией во время отдыха на пляже в Казахстане

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 12 июля около 20:10 двое граждан Франции, путешествующие по Казахстану, отдыхали на пляже в Курмангазинском районе Атырауской области. На время ужина они ненадолго оставили свои личные вещи без присмотра, чем воспользовались неизвестные, похитив их.