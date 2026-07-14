Стало известно, в какой регион Казахстана отправился легендарный Джеки Чан после Алматы

«Кумир нашего детства». «Пусть все пройдет успешно». «Какой же он скромный человек». «Увидеть Джеки Чана вживую — это мечта». «Интересно, как можно с ним встретиться?» «Добро пожаловать в Мангистау, Джеки Чан!» «Эх, это же наш любимый актер детства. Бывало, не посмотрим его фильмы — не могли уснуть». «Рады видеть! В детстве мечтали увидеть его своими глазами. Пусть этот визит будет удачным! Какой же он простой человек».