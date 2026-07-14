Стало известно, в какой регион Казахстана отправился легендарный Джеки Чан после Алматы

Об этом накануне, 13 июля 2026 года, рассказали в пресс-службе акима Мангистауской области и раскрыли некоторые подробности:
«Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма “Доспехи Бога 4: Ультиматум” (Armour of God: Ultimatum)».
В ходе встречи аким Мангистауской области отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.
В свою очередь Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.
В акимате Мангистау считают, что выбор региона в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра.
Жители региона тепло поприветствовали Джеки Чана и пожелали ему успехов:
«Кумир нашего детства». «Пусть все пройдет успешно». «Какой же он скромный человек». «Увидеть Джеки Чана вживую — это мечта». «Интересно, как можно с ним встретиться?» «Добро пожаловать в Мангистау, Джеки Чан!» «Эх, это же наш любимый актер детства. Бывало, не посмотрим его фильмы — не могли уснуть». «Рады видеть! В детстве мечтали увидеть его своими глазами. Пусть этот визит будет удачным! Какой же он простой человек».
9 июля 2026 года Джеки Чан прилетел в Алматы, где состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum («Доспехи бога: Ультиматум»). Приветствуя гостя, заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила признательность за вклад легендарного актера в развитие казахстанско-китайских отношений.