Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» открепил права на молодого защитника

Омский хоккейный клуб «Авангард» открепил права на 20-летнего защитника Захара Докичева, сообщил в понедельник, 13 июля 2026 года, канал «ХоккейРу».

Источник: БЕЛТА

Права на молодого хоккеиста, о котором в омском «Авангарде» не объявляли, по информации хоккейного обозревателя Алексея Шевченко, клуб приобрел по ходу минувшего сезона у череповецкой «Северстали» вместе с нападающим Кириллом Пилипенко. По слухам, компенсация за Докичева составляла 50 миллионов рублей, однако официально информация не озвучивалась.

За Омск Докичев так и не сыграл. По данным из открытых источников, защитник выходил на лед за молодежную команду «Металлург» из Череповца. Однако в ряде источников данные о его участии в матчах датируются 2023 годом.