Омский «Авангард» открепил права на молодого защитника

Права на молодого хоккеиста, о котором в омском «Авангарде» не объявляли, по информации хоккейного обозревателя Алексея Шевченко, клуб приобрел по ходу минувшего сезона у череповецкой «Северстали» вместе с нападающим Кириллом Пилипенко. По слухам, компенсация за Докичева составляла 50 миллионов рублей, однако официально информация не озвучивалась.
За Омск Докичев так и не сыграл. По данным из открытых источников, защитник выходил на лед за молодежную команду «Металлург» из Череповца. Однако в ряде источников данные о его участии в матчах датируются 2023 годом.