Красноярские врачи предупредили о резком росте детских травм летом

«У нас поступил мальчик, он нырнул в маленький бассейн и сломал себе шейный позвонок. К счастью, мы сделали операцию, и ребёнок не остался инвалидом. Но чаще всего именно эта травма приводит к глубокой инвалидизации», — предупреждает нейрохирург.