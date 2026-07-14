Красноярские врачи предупредили о резком росте детских травм летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С началом летних каникул значительно выросло число детей, получивших травмы во время активного отдыха.
По данным Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона, за последние два месяца количество таких пациентов увеличилось примерно на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как рассказала врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения Регина Козырева, чаще всего дети получают травмы при катании на велосипедах, обычных и электрических самокатах, роликах и скейтбордах. Наиболее уязвимая возрастная группа — от 9 до 14 лет.
В большинстве случаев медики диагностируют ушибы, ссадины, сотрясения мозга и переломы конечностей. Однако летом увеличивается и число тяжелых травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.
«Летом увеличивается число автодорожных аварий с участием велосипедистов и самокатчиков, которые выезжают на проезжую часть. Либо автомобилисты сбивают детей на дворовых территориях. Там уже — более серьёзные черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, переломы, требующие репозиции, травмы внутренних органов, разрывы селезёнки», — рассказывает Регина Козырева.
Особую опасность представляет так называемая травма ныряльщика — при прыжках в водоемы неизвестной глубины. По словам врача, такие случаи нередко заканчиваются тяжелыми повреждениями позвоночника.
«У нас поступил мальчик, он нырнул в маленький бассейн и сломал себе шейный позвонок. К счастью, мы сделали операцию, и ребёнок не остался инвалидом. Но чаще всего именно эта травма приводит к глубокой инвалидизации», — предупреждает нейрохирург.
Врачи советуют родителям внимательно следить за состоянием ребенка после падений. Если боль усиливается, появляется выраженный отек, гематома или ребенок не может опираться на конечность, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или приемный покой.
В краевом минздраве также напоминают, что избежать многих травм помогают простые меры безопасности: использование шлема и защитной экипировки, отказ от катания по проезжей части и соблюдение правил поведения на дороге и у водоемов.