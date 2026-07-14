КСИР Ирана сообщил об ударах по американской авиабазе в Иордании

«Воины ислама… нанесли удары по ключевым объектам и позициям американского врага на авиабазе… занятой американской армией “детоубийц”» — говорится в публикации иранских военных.
Представители КСИР сообщили, что под удар попали ключевые позиции противника на авиабазе.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует новую серию атак по иранским объектам. По данным американских источников, удар может быть нанесен по береговым системам слежения, а также по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой и производством беспилотников. Незадолго до этого, лидер США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить военный потенциал Ирана.
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