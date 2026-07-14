КСИР Ирана сообщил об ударах по американской авиабазе в Иордании

Ранее стало известно, что Пентагон планирует новую серию атак по иранским объектам. По данным американских источников, удар может быть нанесен по береговым системам слежения, а также по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой и производством беспилотников. Незадолго до этого, лидер США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить военный потенциал Ирана.