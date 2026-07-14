Юрист сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси

Как отмечает юрист, по статье 134 Трудового кодекса сотруднику предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и обеда не менее 20 минут и не более двух часов. Указанный перерыв белорусы могут использовать по своему усмотрению, но в рабочее время он не включается.