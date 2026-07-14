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Юрист сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси

Юрист сказала, как белорусам сократить обеденный перерыв на работе.

Источник: Комсомольская правда

Правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Юлия Сивцова в эфире телеканала «Беларусь4. Могилев» сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси.

С вопросом обратился сотрудник, в организации которого перерыв на обед составляет один час. Белорус интересовался, есть ли у него возможность обратиться к нанимателю и попросить о сокращении времени.

Как отмечает юрист, по статье 134 Трудового кодекса сотруднику предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и обеда не менее 20 минут и не более двух часов. Указанный перерыв белорусы могут использовать по своему усмотрению, но в рабочее время он не включается.

По словам Юлии Сивцовой, изменить время или же продолжительность обеда в одностороннем порядке нельзя. Это возможно лишь с согласия обеих сторон. При этом неважно, кто именно выступил с подобной инициативой — сотрудник или наниматель.

Если работник хочет сократить обеденный перерыв, то ему нужно обратиться к нанимателю с письменным заявлением в свободной форме. При отсутствии возражений сторонами заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Без этого документа, уточняет специалист, сокращать обед самостоятельно нельзя.

Тем временем белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.

Кстати, адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки.

А еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски про символ уюта в советской квартире. А вы сможете?