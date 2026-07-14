Юрист сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси

Правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Юлия Сивцова в эфире телеканала «Беларусь4. Могилев» сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси.
С вопросом обратился сотрудник, в организации которого перерыв на обед составляет один час. Белорус интересовался, есть ли у него возможность обратиться к нанимателю и попросить о сокращении времени.
Как отмечает юрист, по статье 134 Трудового кодекса сотруднику предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и обеда не менее 20 минут и не более двух часов. Указанный перерыв белорусы могут использовать по своему усмотрению, но в рабочее время он не включается.
По словам Юлии Сивцовой, изменить время или же продолжительность обеда в одностороннем порядке нельзя. Это возможно лишь с согласия обеих сторон. При этом неважно, кто именно выступил с подобной инициативой — сотрудник или наниматель.
Если работник хочет сократить обеденный перерыв, то ему нужно обратиться к нанимателю с письменным заявлением в свободной форме. При отсутствии возражений сторонами заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Без этого документа, уточняет специалист, сокращать обед самостоятельно нельзя.
Тем временем белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.
Кстати, адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки.
А еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски про символ уюта в советской квартире. А вы сможете?