NYT: Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад арестован за связи с «Моссадом»

«Ахмадинежад находится под стражей КСИР, поскольку Иран узнал о многих его контактах с Израилем», — сказано в публикации.
По данным издания, «Моссад» около года вел скрытую работу по налаживанию связей с экс-президентом Ирана, рассчитывая на его возможную роль в политическом будущем исламской республики.
Кроме того, утверждается, что Израиль тайно финансировал пресс-секретаря бывшего президента Ирана Акбара Джаванфекра. Источники также заявляют, что после удара по Тегерану 28 февраля агенты «Моссада» оперативно вывезли Ахмадинежада в безопасное место, откуда он позже исчез при невыясненных обстоятельствах.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше