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NYT: Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад арестован за связи с «Моссадом»

Бывший президент Ирана взят под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад взят под домашний арест разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Поводом стали его предполагаемые контакты с израильской спецслужбой «Моссад». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

«Ахмадинежад находится под стражей КСИР, поскольку Иран узнал о многих его контактах с Израилем», — сказано в публикации.

По данным издания, «Моссад» около года вел скрытую работу по налаживанию связей с экс-президентом Ирана, рассчитывая на его возможную роль в политическом будущем исламской республики.

Кроме того, утверждается, что Израиль тайно финансировал пресс-секретаря бывшего президента Ирана Акбара Джаванфекра. Источники также заявляют, что после удара по Тегерану 28 февраля агенты «Моссада» оперативно вывезли Ахмадинежада в безопасное место, откуда он позже исчез при невыясненных обстоятельствах.

Как писал сайт KP.RU, Израиль вербовал Махмуда Ахмадинежада для возможного лидерства в Иране после свержения режима аятолл. Операция имела высокий приоритет. По данным СМИ, в 2024 году глава израильской разведки Давид Барнеа лично встретился с ним в Венгрии.

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