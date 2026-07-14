Эксперт: Как выбрать банковскую карту для ребенка

При выборе карты для ребенка, которая будет привязана к вашему счету, важны прежде всего безопасность и управляемость. Главное — наличие гибких лимитов: по суммам покупок, снятию наличных и онлайн-операциям. Сравнивая разные варианты, обратите внимание на возможность мгновенно менять лимиты в приложении или полностью блокировать отдельные категории расходов — например, онлайн-платежи и переводы. Еще один важный пункт — уведомления в реальном времени. Родитель должен видеть каждую операцию, чтобы при необходимости быстро среагировать. При этом стоит позаботиться о том, чтобы контроль не перерос в тотальное наблюдение и не снижал уровень доверия между вами.