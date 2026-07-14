Волга в Самарской области прогрелась до температуры Черного моря 14 июля

Июльская жара установилась в Самарской области. В такую погоду так и тянет отдохнуть у воды. Насколько комфортно сейчас купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 14 июля 2026 года.
Теплее всего вода сейчас у берегов Сызрани — более +25 градусов. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края, так что погода у нас сейчас — курортная.
В Тольятти Волга немного прохладнее — чуть выше +24 градусов. А в Самаре Волга прогрелась лишь до +23 градусов, но для любителей бодрящей воды такая температура идеальна.
На этой неделе в Самарской области сохранится жаркая погода, но могут прийти дожди и грозы.