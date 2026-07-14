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Волга в Самарской области прогрелась до температуры Черного моря 14 июля

В Самаре вода в Волге прогрелась до +23 градусов 14 июля.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 100% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Июльская жара установилась в Самарской области. В такую погоду так и тянет отдохнуть у воды. Насколько комфортно сейчас купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 14 июля 2026 года.

Теплее всего вода сейчас у берегов Сызрани — более +25 градусов. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края, так что погода у нас сейчас — курортная.

В Тольятти Волга немного прохладнее — чуть выше +24 градусов. А в Самаре Волга прогрелась лишь до +23 градусов, но для любителей бодрящей воды такая температура идеальна.

На этой неделе в Самарской области сохранится жаркая погода, но могут прийти дожди и грозы.