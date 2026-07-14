Максим Иванов: Активность и желание жить интересно не зависят от возраста

Очередной этап проекта «Активное лето», посвящённый людям старшего поколения, стартовал в Комсомольске-на-Амуре. Одно из первых занятий по северной ходьбе организовали на территории городского Дома ветеранов. Его участниками стали около 40 пенсионеров. Перед началом тренировки инструктор вручила участникам специальные палки и провела подробный инструктаж. Пенсионерам показали, как правильно держать инвентарь, распределять нагрузку и двигаться так, чтобы занятия приносили пользу и не создавали лишней нагрузки на суставы.
Старт новому этапу проекта дал его инициатор — депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов. Вместе с участниками и инструктором он прошёл несколько кругов по территории учреждения.
«Активность и желание жить интересно не зависят от возраста. Иногда человеку не хватает совсем небольшого толчка: хорошей компании, подходящего занятия, возможности попробовать что-то новое. Сегодня мы увидели, с каким азартом участники взялись за палки и отправились на свою первую тренировку. Значит, проект действительно нужен», — отметил Максим Иванов.
Северная ходьба подходит людям разного возраста и уровня физической подготовки. При правильной технике она помогает поддерживать двигательную активность, укреплять мышцы и больше времени проводить на свежем воздухе. Заниматься можно как под руководством инструктора, так и самостоятельно после освоения основных правил.
Первая тренировка показала, что интерес к таким занятиям у жителей Дома ветеранов есть. Поэтому по инициативе Максима Иванова было принято решение не ограничиваться одной встречей и создать постоянную группу северной ходьбы. Она также получила название «Активное лето».
«Одно мероприятие может подарить хорошее настроение на день. Но наша задача — сделать так, чтобы полезное занятие вошло в жизнь людей надолго. Поэтому договорились создать здесь постоянную группу. Важно, что присоединиться к ней смогут не только жители Дома ветеранов, но и другие ветераны и пенсионеры Комсомольска-на-Амуре», — рассказал депутат.
Директор Комсомольского-на-Амуре комплексного центра социального обслуживания населения Марина Белая подчеркнула, что учреждение стремится стать местом общения и активного досуга не только для проживающих в Доме ветеранов, но и для всех пожилых горожан.
«Наша задача — чтобы люди старшего поколения не оставались дома в одиночестве, а приходили к нам, общались, находили занятия по интересам. Мы очень рады, что этот этап проекта Максима Иванова “Активное лето” стартовал именно в Доме ветеранов. Здесь уже создан одноимённый кружок, который будет работать по будням. Приглашаем всех желающих и обязательно продолжим эту работу», — рассказала Марина Белая.
Сегодня в Доме ветеранов работают творческие и досуговые объединения, компьютерный класс, кружки по финансовой грамотности и кибербезопасности, социальная парикмахерская. Проводятся спортивные занятия и совместные мероприятия с городским советом ветеранов. Сам Дом ветеранов был создан в 2003 году. В его 66 квартирах сейчас проживают 54 человека.
Занятие в Доме ветеранов стало продолжением серии мероприятий проекта «Активное лето» для старшего поколения. В Комсомольске-на-Амуре тренировки и мастер-классы по северной ходьбе также прошли на городской набережной и в Силинском парке во время празднования Сабантуя. К проекту присоединились представители городской ветеранской организации. Ещё одной площадкой стал посёлок Кондон Солнечного округа, где занятие организовали для местных пенсионеров.
На всех площадках участники осваивали технику северной ходьбы под руководством инструкторов по адаптивной физической культуре и получили специальные палки для дальнейших самостоятельных тренировок.
Проект «Активное лето» Максим Иванов запустил в июле 2026 года. Он направлен на развитие массового спорта и организацию доступных тренировок во дворах, на спортивных площадках и в общественных пространствах для жителей разных возрастов. Работа со старшим поколением стала его новым направлением.
«Мы начинали “Активное лето” как проект, который должен вернуть спорт во дворы и сделать занятия доступными для каждого. Теперь к нему подключается старшее поколение. В Хабаровском крае много активных ветеранов и пенсионеров, которым нужны такие возможности рядом с домом. Поэтому Комсомольском мы не ограничимся. Следующий на очереди — Хабаровск, а затем будем расширять проект дальше по краю», — подчеркнул Максим Иванов.