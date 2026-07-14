Максим Иванов: Активность и желание жить интересно не зависят от возраста

«Наша задача — чтобы люди старшего поколения не оставались дома в одиночестве, а приходили к нам, общались, находили занятия по интересам. Мы очень рады, что этот этап проекта Максима Иванова “Активное лето” стартовал именно в Доме ветеранов. Здесь уже создан одноимённый кружок, который будет работать по будням. Приглашаем всех желающих и обязательно продолжим эту работу», — рассказала Марина Белая.