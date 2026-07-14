«Ярмарка, концерт и дегустация»: на Куршской косе отметят праздник мёда

Праздничная программа стартует в 12:00 и продлится до 15:00. Мероприятия организуют на трёх тематических площадках. На «Медовой поляне» проведут дегустацию разнотравья с пасек региона, показательную откачку мёда и конкурс народных симпатий. Также в программе — создание восковых сувениров и сборка рамок для ульев.