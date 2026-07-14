«Ярмарка, концерт и дегустация»: на Куршской косе отметят праздник мёда

На Куршской косе отметят праздник мёда. Мероприятия пройдут на территории визит-центра национального парка в субботу, 18 июля. Информацию об этом опубликовали на странице администрации Зеленоградского округа «ВКонтакте».
Праздничная программа стартует в 12:00 и продлится до 15:00. Мероприятия организуют на трёх тематических площадках. На «Медовой поляне» проведут дегустацию разнотравья с пасек региона, показательную откачку мёда и конкурс народных симпатий. Также в программе — создание восковых сувениров и сборка рамок для ульев.
В «Ремесленной стороне» развернётся ярмарка сувениров. На территории также организуют мастер-классы по гончарству, прядению, росписи по дереву и другие. На «Хороводной поляне» для жителей и гостей Куршской косы будут выступать фольклорные коллективы.
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