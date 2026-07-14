В Прикамье водитель самосвала осуждён за тяжкие травмы мотоциклиста

ДТП произошло в июне 2025 года на 1061-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Мужчина выезжал с прилегающей территории и должен был уступить дорогу транспорту на главной. Однако при повороте налево он не заметил мотоцикл «Сузуки» и столкнулся с ним. За рулём мотоцикла находился 24-летний житель Перми. Молодой человек получил множество травм, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В ходе следствия водитель самосвала полностью признал вину и согласился компенсировать моральный вред потерпевшему. Суд учёл это и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.