Омичей предупредили о магнитной буре

Показатель геомагнитной активности Kp поднимется до 4 баллов и останется на этом уровне до полудня. Данное значение специалисты относят к категории «геомагнитные возмущения». До полноценной магнитной бури (Kp=5) не хватает лишь одного балла. Иными словами, сильной магнитной бури не случится. Самое большее — незначительные колебания, которые ощутимы лишь для людей, чувствительных к переменам погоды.