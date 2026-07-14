Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о магнитной буре

Возмущения геомагнитного поля Земли будут слабыми.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают устойчивую обстановку на звезде по имени Солнце. В ближайшее время мощных вспышек не предвидится. Тем не менее, 14 июля геомагнитная обстановка на нашей планете претерпит изменения.

Показатель геомагнитной активности Kp поднимется до 4 баллов и останется на этом уровне до полудня. Данное значение специалисты относят к категории «геомагнитные возмущения». До полноценной магнитной бури (Kp=5) не хватает лишь одного балла. Иными словами, сильной магнитной бури не случится. Самое большее — незначительные колебания, которые ощутимы лишь для людей, чувствительных к переменам погоды.

Добавим, что в ближайшие четыре недели учёные не ожидают больше магнитных бурь на Земле.