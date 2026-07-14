Жителя Омской области будут судить за незаконную охоту на двух лосих

Прокуратура Тевризского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной охоте на двух самок лося, совершённой в марте 2026 года в районе озера Малый Карасук. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По версии дознания, обвиняемый использовал механические транспортные средства и нарезное огнестрельное оружие. Причинённый экологии и животному миру ущерб оценили в 800 тысяч рублей.
Суд наложил арест на принадлежащие мужчине автомобиль «Нива», снегоход и прицеп. По данным следствия, эту технику он использовал во время незаконной охоты.
Уголовное дело направили в Тевризский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.